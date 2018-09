Novara, Viali amaro: "La mia squadra non può essere questa"

Fonte: TuttoC.com

Il tecnico del Novara William Viali non ha preso bene la sconfitta rimediata ieri dagli azzurri, nel test col Renate (3-0). "La mia squadra in campionato non potrà mai essere quella di oggi - ha dichiarato dopo la sfida coi nerazzurri, come riporta La Stampa - siamo mancati in voglia e determinazione. Non mi interessa sapere il motivo, non voglio sentire scuse. In questi due mesi di pre campionato abbiamo sempre risposto bene, oggi no. Questa sconfitta ci deve aiutare a crescere e a diventare squadra".