Novara, Viali: "Campionato falsato, ci saranno ritmi improponibili"

Il tecnico del Novara William Viali ha parlato con La Stampa delle problematiche derivanti dalla situazione della Serie C italiana: "Non so se sia giusto parlare di campionato falsato. Senz'altro però è irregolare a livello di preparazione. Giocheremo 17 partite fino al 30 dicembre. Non avremo più una settimana completa per allenarci come si deve. Neanche in Serie A viaggiano a questi ritmi. Da venerdì il nostro obiettivo è la gara con la Pro Vercelli. Ne ho parlato con la squadra: lavoriamo per quella gara e basta. La partita deve essere l'unico pensiero, a meno che martedì al Consiglio federale decidano altro. In caso di ripescaggio ci troveremmo di nuovo in un contesto strano, di livello più alto, però la sola preoccupazione sarebbe il campo. Non bisogna piangersi addosso per quello che sta accadendo attorno a noi, sarebbe una scusa e l'errore più grave. Ci indebolirebbe. Tutti vogliamo il bene del Novara. Abbiamo trascorso un'estate a ripetere che non bisogna costruirsi degli alibi e continuiamo così. Quando mi hanno detto che non si sarebbe giocato non ci volevo credere. Pensavo fosse uno scherzo. Volevamo sfruttare il recupero con il Pontedera e la gara con il Pro Piacenza. E invece...l'aspetto più complicato di tutta questa storia è proprio gestire la programmazione settimanale. Giovedì abbiamo impostato una seduta concentrandoci sul Pro Piacenza, ma solo poi abbiamo scoperto che non si sarebbe giocato. A livello psicologico è come salire sulle montagne russe".