Novara, Viali: "I ragazzi non stanno più nella pelle. Felice dei nuovi"

© foto di Federico De Luca

Ancora il Novara non conosce la categoria nella quale giocherà l'anno prossimo ma questo fa poca differenza all'allenatore dei piemontesi, William Viali. Il tecnico, al termine della partita amichevole vinta 6-0 nei confronti dello Stresa, ha così dichiarato a La Stampa: "I ragazzi non stanno più nella pelle. Al Piola abbiamo cercato di giocare al massimo delle nostre capacità e si vede che stiamo alzando i ritmi. Sono contento anche per l’impatto dei nuovi".