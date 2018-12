Ogunseye: "Io in B? L'interesse fa piacere ma ora penso solo all'Olbia"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Roberto Ogunseye, attaccante dell'Olbia, ospite di Sportitalia ha analizzato la brutta partenza dei sardi: "Abbiamo qualche punto in meno rispetto a quanto ci aspettavamo. Siamo partiti un po' a rilento, sappiamo che abbiamo le qualità per far meglio. Ci vorrà tanta pazienza e serviranno anche più attenzione, viste le numerose reti subite su calci piazzati, e cattiveria. Negli ultimi match abbiamo comunque mostrato un atteggiamento diverso, cosa che ci aiuterà a far punti nel resto della stagione.Dobbiamo ambire a qualcosa d'importante ma sappiamo anche che prima bisogna salvarsi. Cerchiamo di fare il meglio giorno per giorno, quello che verrà oltre la permanenza in C sarà tanto di guadagnato".

Tante le reti subite nel finale: "C'è un po' di sfortuna, brucia se prendi gol a 30 secondi dalla fine. Sicuramente potevamo gestire diverse sfide meglio e con maggior tranquillità".

Sulle voci di mercato che lo vedono in orbita cadetteria: "In questo momento penso solo all'Olbia, poi quel che sarà, sarà. L'interesse di squadre di B fa sicuramente piacere ma ora voglio solo far bene e far gol con il club sardo. Poi vedremo con la società cosa fare in futuro".

Chiusura sulla prossima sfida alla Robur Siena: "Sono partite che ti danno uno stimolo superiore rispetto a match con altri club: Siena è una grande piazza con una grande tradizione. Hanno un gruppo solido, giocatori che conoscono bene la categoria e troveranno ritmo e vittorie importanti".