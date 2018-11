Olbia, Carboni a un passo dalla panchina sarda

Santiago Solari è definitivamente promosso come tecnico della prima squadra del Real Madrid. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale, nel quale è stato annunciato che l'argentino sarà alla guida dei campioni d'Europa fino al 30 giugno 2021.

ChievoVerona, torna Di Carlo. Per lui incarico annuale

Genoa, Preziosi: "Piatek non mi preoccupa. Kouamé stella in crescita"

Milan, sogno Paredes a centrocampo. Si lavora anche per Tonali

Fava sull'Udinese: "Nicola per scuotere, Lasagna per risalire"

Top&Flop del Torino: Meïté, che sorpresa. Zaza-Belotti, non ci siamo

Santarelli sul Frosinone: "Bravo Pinamonti. Perica non è un 9"

Top&Flop dell'Udinese: De Paul da Seleccion. Lasagna non si conferma

Olanda, Koeman: "De Ligt deve lasciare l'Eredivisie per fare l'ultimo salto"

Samp, Barreto top. L'agente: "Gioca come un 25enne"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy