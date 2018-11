Olbia, Carboni: "Soddisfatto dalla reazione dei miei, risposte arrivate"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Un pareggio alla prima gara di Guido Carboni sulla panchina dell'Olbia. Il tecnico infatti dopo la gara contro il Pisa ha detto: "Oggi non è tanto il pari a rendermi soddisfatto, quanto la reazione della squadra, volevo le risposte che sono arrivate. Venivamo da un brutto capitombolo casalingo e oggi abbiamo messo in campo una prestazione volitiva, di sacrificio, anche di sofferenza, sì, ma riuscendo sempre a ripartire e con la voglia di pareggiare. Il gol arriva dopo un primo tempo un po’ titubante, con il freno a mano tirato per non scoprirci. Ci siamo difesi bene, sono contento della prestazione: parto da qui, tenendo bene in considerazione il valore dell’avversario. L’Olbia era una squadra che spesso usciva dalla partita, ora dobbiamo ripartire dalle cose semplici, cercando di ritrovare quella determinazione e sicurezza utile a far crescere i ragazzi” le sue parole riprese da SardegnaSport.