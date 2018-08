Olbia, Filippi: "Non ci nasconderemo, cercheremo il passaggio del turno"

Derby gallurese per l'Olbia che questa sera affronterà l'Arzachena. Il tecnico Michele Filippi ha presentato il match in conferenza stampa: "Di certo l'Olbia non si nasconderà. Proveremo, senza scorciatoie e con la forza delle nostre idee, a conquistare il passaggio del turno. È un obiettivo che ci è sfuggito nelle ultime due stagioni e i ragazzi sanno che sarebbe importante iniziare la stagione con un miglioramento rispetto ai risultati del passato. L'applauso ricevuto al fischio finale dal nostro pubblico ci ha inorgoglito e dato uno stimolo ulteriore".