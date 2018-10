Olbia, Filippi: "Prestazione non all'altezza delle aspettative"

Il tecnico dell'Olbia Michele Filippi ha commentato la sconfitta subita sul campo del Cuneo: "La prestazione non è stata all’altezza delle mie aspettative. Abbiamo sbagliato molto, loro hanno fatto più di noi e hanno vinto meritatamente. Non cerco giustificazioni, gli uomini in campo erano tutti più che validi. Dobbiamo crescere e migliorare, ed evitare errori che in questa categoria sono fatali. Abbiamo sbagliato di più che in altre partite. Sono contento per l’esordio di Cannas, è un ragazzo che si applica tanto e penso che possa dare un valido contributo alla squadra. Nello spogliatoio abbiamo fissato un obiettivo: i ragazzi lo sanno, e ci concentriamo su noi e la nostra crescita".