Olbia, Filippi: "Pro Patria? Siamo pronti sul piano psicofisico"

Fonte: TuttoC.com

Vigilia del debutto casalingo per l'Olbia, che domani, in un rinnovato "Nespoli" affronterà la Pro Patria, nel match valevole per la 2^ giornata del torneo. Dello stesso, come riferiscono i canali ufficiali del club sardo, ne ha parlato in conferenza stampa mister Michele Filippi:

"L'Olbia è concentrata, determinata a fare bene e scenderà in campo per fare una bella partita. La Pro Patria è una squadra che ha nella fisicità il proprio punto di forza, ma che ha anche qualità e capacità di proporre contenuti tattici peculiari, segno che c'è un lavoro concreto alle spalle. Dal punto di vista delle contrapposizioni sappiamo che potrà darci del filo da torcere e ci sarebbe piaciuto avere più tempo per preparare la gara, ma abbiamo lavorato con costanza in passato e arriveremo pronti all'impegno sul piano psicofisico. In settimana il lavoro è stato amministrato e ponderato in funzione della gara, i ragazzi hanno risposto nel modo migliore".

I bianchi sono per altro reduci dalla gara vinta contro l'Albissola, che ha lasciato alcuni appunti: "Primariamente che non dobbiamo permetterci cali di tensioni o improvvisare gestioni che non sono nelle nostre corde. Negli ultimi dieci minuti di gara, a Chiavari, ho visto comunque un gruppo coeso e capace di lottare per difendere un risultato meritato. Questo è un segnale importante".

Conclude poi: "Dovremo migliorare dopo la prima partita, così come dovremo migliorare dopo la seconda e così via. Il nostro obiettivo è costruire un percorso di crescita che sia il più possibile lineare. Per riuscirci dobbiamo pensare anzitutto a misurarci con noi stessi. Sempre e comunque, affilando di volta in volta le armi giuste per fare male all'avversario".