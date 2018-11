Olbia, Filippi: "Scenderemo in campo con entusiasmo"

Fonte: TuttoC.com

Il tecnico dell'Olbia, Michele Filippi, parla nella conferenza stampa che precede il match contro il Gozzano. La parola d'ordine è entusiasmo: "Sono convinto che se la squadra riuscirà a replicare in campo la stessa mole di entusiasmo e passione con le quali si prepara la partita in settimana, sarà in grado di trovare la chiave di volta per l'intera stagione. In questo momento dobbiamo rompere le catene e dare linfa al nostro sogno".

Sull'avversario: "Una squadra solida e concreta, peraltro imbattuta in trasferta. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile alla quale loro arrivano con l'entusiasmo della vittoria ottenuta contro il Siena. Ulteriore riprova che questo è un campionato estremamente livellato, dove tutte le squadre, dalla prima all'ultima in classifica, sono realmente competitive. Lo dimostrano anche gli ultimi risultati".

In conclysione: "La sconfitta nel derby contro l'Arzachena e'stata smaltita. Le ferite si rimarginano e si deve sempre guardare avanti con ottimismo. È chiaro che nessuno di noi era contento dopo quella partita, eravamo consapevoli che poteva rappresentare un appuntamento di crescita ulteriore. All'inizio dell'anno ci eravamo detti nello spogliatoio che non saremmo mai voluti uscire dal campo con una sensazione di rammarico. Domenica è successo, ma faremo in modo che non succeda più. Abbiamo voltato pagina e siamo pronti a ripartire di slancio".