Olbia, in arrivo il centrocampista Calamai

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola...

Roma, Kolarov e De Rossi a disposizione per il CSKA

Malagò: "Lotito in Figc? Sta a Gravina dipanare la matassa"

Sampdoria, gruppo al completo: scarico per i Nazionali

Fotonotizia - Genoa, la fila di tifosi in attesa di Piatek

Frosinone, Perica e Krajnc a parte. Out Hallfredsson

Astarita, Gargiulo: "Aperto al dialogo per trovare una soluzione"

Lazio, escluse lesioni muscolari evidenti per Badelj

Juve, Dybala in gruppo. Ok anche Bentancur e Cuadrado

Roma, Pastore in gruppo. Terapie per Perotti e Karsdorp

Atalanta, Barrow e Bettella in gruppo. Out Masiello e Tumminello

Cristiano Ronaldo, apprezzamento per Allegri su twitter

Bologna, Orsolini e Falcinelli regolarmente in gruppo

Parma, Stulac in gruppo, Gervinho parzialmente con i compagni

Milan, Leonardo e Maldini presenti all'allenamento in vista del derby

Torino, Zaza parzialmente in gruppo. Ansaldi a parte

Cagliari, differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis

Sassuolo, differenziato per Boateng, Boga e Duncan

Babbel a gamba tesa su Bolt: "Non sarà calciatore nemmeno tra 100 anni"

Udinese, Carnevale: "Spettacolo col Napoli. Ospina? Non ricorda Garella"

Montervino: "Napoli non può fare a meno di Milik, Lasagna moderno e completo"

Il centrocampista Matteo Calamai potrebbe ripartire dalla Sardegna. Secondo quanto rivelato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il classe '91, attualmente svincolato dopo la promozione con il Cosenza, avrebbe trovato l'accordo con l'Olbia per vestire la maglia del club fino a fine stagione.

