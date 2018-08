Un'Olbia che, più che di bianco è adesso tinta di Azzurro...Nazionale. Si, quella sfumatura di colore, quella della Nazionale: e non importa se sia Under 19, perché sempre di Nazionale si tratta.

E questo grazie agli innesti di mercato finora aggiunti alla rosa a disposizione di mister Filippi: il club gallurese, infatti, è riuscita a ottenere il nuovo prestito del centrocampista Roberto Biancu, ma anche quelli del suo compagno di reparto Francesco Caligara e del difensore Gabriele Bellodi, con anche il Milan (e non solo il Cagliari) che ha deciso di puntare sulla truppa sarda per valorizzare i giovani del proprio vivaio.

Un caso praticamente più unico che raro in Serie C, per un club decisamente avvezzo ai record.