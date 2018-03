Olbia, Mereu: "Cuneo affamato di punti, sarà dura"

Fonte: TuttoC.com

Bernardo Mereu, tecnico dell'Olbia, ai microfoni del sito ufficiale ha così presentato il match di sabato che vedrà i Bianchi opporsi in trasferta al Cuneo: "Troveremo di fronte un avversario che è passato in pochi giorni dall'euforia allo sconforto e per questo sarà arrabbiato e affamato di punti utili in chiave salvezza. Quegli stessi punti che mancano tuttavia anche a noi e che faremo di tutto per portare a casa. Sarà una battaglia, uno scontro diretto e a fare la differenza sarà il carattere che metteremo in campo per bloccare sul nascere le loro azioni, giocando con aggressività e attenzione".

L'allenatore dei sardi ha aggiunto: "Considero un vantaggio per loro il fatto che abbiano giocato con continuità perché hanno potuto mantenere alta la carica adrenalinica. Noi, dopo la buona prova sotto l'aspetto caratteriale di Siena, ci siamo dovuti fermare e adesso dovremo essere bravi a recuperare tutte le energie nervose"