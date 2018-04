Olbia, Pennington ci crede: "Ai play off possiamo battere tutti"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sandro Giordano

Nicholas Pennington, 19enne difensore dell'Olbia, ha analizzato all'Unione Sarda le possibilità dei bianchi di approdare ai playoff: "Avendo già raggiunto l'obiettivo primario della salvezza, la stagione è positiva ma può essere migliorata conquistando il secondo traguardo che ci siamo posti: i playoff. Negli spareggi promozione, in caso, non vorrei nessuna squadra in particolare da affrontare, anche perché siamo in grado di batterle tutte: perfino contro Livorno, Siena e Pisa, pur nella sconfitta, abbiam tenuto testa all'avversario".