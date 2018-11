© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Gli otto gol in 20 presenze l’anno passato, tre in otto in questa stagione non sono passati inosservati tanto che già a gennaio l’attaccante dell’Olbia Roberto Ogunseye, classe ‘95, potrebbe essere al centro dei movimenti di mercato. Secondo quanto riferito da TuttoC.com sul calciatore ci sarebbe la Virtus Entella, contro cui ha segnato una doppietta proprio ieri, e il Lecce. Due club pronti a sfidarsi per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante.