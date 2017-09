Olbia, Pisano: "Fare risultato era fondamentale"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Pisano, capitano dell'Olbia, parla ai ai microfoni del sito ufficiale dei Bianchi dopo il successo sul Gavorrano: "Fare risultato era fondamentale, sono felicissimo per come è finita dopo il grande lavoro che la squadra e lo staff ha fatto in questa settimana. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e difatti Simone è stato impegnato più del previsto. Avere un portiere come lui ti dà grande serenità, ma questo non vuol dire che possiamo abbassare la guardia. In questa categoria la differenza la fanno gli stimoli e la forza caratteriale che dobbiamo coltivare quotidianamente".