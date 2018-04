Olbia, Ragatzu: "Abbiamo perso in undici e ci rialzeremo tutti insieme"

© foto di Sandro Giordano

Un suo gol e un suo assist non sono bastati all'Olbia per avere la meglio sull'Arezzo. Daniele Ragatzu non cerca alibi per il ko e invita la sua squadra a voltare subito pagina: "Credo sia stata una partita a due facce, nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, nella ripresa abbiamo subito gli avversari, forse accusando la stanchezza più di loro. Essere andati sul doppio vantaggio ci ha dato troppa sicurezza, mentalmente è stata dura digerire il loro recupero. La difesa? Ha fatto una grande partita, reggendo sino alla fine la fortissima pressione dell'Arezzo. Abbiamo perso in undici e in undici ci rialzeremo", le sue parole riportate dal sito ufficiale del club sardo.