Pablo Gonzalez, lo Stakanov dell'Alessandria

Nonostante le 32 primavere l'attaccante Pablo Gonzalez non sembra sentire il peso dell'età e di una lunghissima carriera e continua a trascinare coi suoi gol e la sua personalità tanto da essere un novello Stakanov coi suoi 2250 minuti giocati ( in 29 presenze) in stagione con la maglia dell'Alessandria. L'argentino, che ha anche segnato 11 reti, è il calciatore che ha collezionato più minuti in stagione con i grigi staccando di circa un tempo il difensore centrale Felice Piccolo. Solo il Giudice Sportivo è riuscito a tenerlo a riposo facendogli saltare per squalifica le gare contro Pistoiese e Cuneo.