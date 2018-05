Padova, Albertazzi si allenerà qualche giorno con i biancoscudati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano conferme in merito al possibile approdo di Michelangelo Albertazzi al Padova per la prossima stagione. Dopo la notizia anticipata da TMW la scorsa settimana (Clicca qui per leggere la notizia) , il portale Padovagoal.it scrive che il difensore ex Milan e Hellas Verona si allenerà con la squadra di mister Bisoli per alcuni giorni. L’idea dello staff tecnico biancoscudato è quella di valutarne le condizioni dopo un lungo periodo di inattività, anche a causa di un grave infortunio, e di riflettere su un eventuale tesseramento.