Padova Back to the B, Bisoli: "Ho sempre saputo che ce l’avremmo fatta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Anche il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha commentato a caldo la matematica promozione della sua squadra in Serie B: “Scarico tutta la tensione di un anno- si legge su PadovaGoal.it -, di lavorare 24 ore su 24 per questa squadra. Quando tutti dicevano che era facile, tutti vi renderete conto fra qualche giorno di quanto difficile sia essere promossi. Dedico questa vittoria ai tifosi e alla mia famiglia, ai miei figli che verranno su domani a festeggiare. A mia moglie che mi sopporta anche nei momenti più difficili, quando torno a casa dopo un allenamento che non mi è piaciuto e mi devono sopportare. Questa promozione è stata un po’ sofferta, ma non è mai stata in dubbio, ho sempre saputo che ce l’avremmo fatta. Vogliamo onorare fino in fondo il campionato andando a Reggio a vincere, per festeggiare fino in fondo con i nostri tifosi”