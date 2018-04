Padova Back to the B, R. Bonetto: "Una gioia incredibile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con la sconfitta della Reggiana contro l'Albinoleffe il Padova ha potuto festeggiare la matematica promozione in Serie B. Roberto Bonetto, presidente del club biancoscudato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo dalle pagine di PadovaGoal: "Sono troppo felice, non so cosa dire, è una gioia incredibile. È il risultato del lavoro di tutti, di tutto quello che abbiamo fatto per tanto tempo, di questa cavalcata. Speravamo di festeggiare ieri, ma adesso non conta più nulla".