Padova, Bisoli: "Se vinciamo domani, è fatta. Non vedo l'ora"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli tecnico del Padova, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Albinoleffe: Per la prima volta da quando alleno non vedo l’ora di arrivare al traguardo. Vincere un campionato, ne ho vinti quattro, vi dico che non è facile. Dopo tanti anni il Padova sta per rivincere un campionato, sono 33 anni che il Padova non vince un campionato . Vivo 24 ore per il Padova, per questo non è facile vivere la tensione di tutti i giorni. Pulzetti dopo la partita di giovedì è uscito e ha un affaticamento muscolare. Bene bene che vada potrà venire in panchina. Mi piacerebbe che facesse come a Bassano. Abbiamo provato il 3-4-1-2, un centrocampo a tre, ma in questo momento non sono i numeri a determinare, adesso contano le forze. Salviato è più indietro, Mandorlini e Ravanelli sono candidati a partire dall’inizio. Candido viene da un lungo infortunio, c’è Mazzocco, c’è Sarno e rimettere Capello, c’è quella con Belingheri e Mandorlini a centrocampo. Se vinciamo domani è fatta perché avremmo 7 punti di vantaggio a tre giornate dalla fine”.