Padova, Bisoli sogna Volta. Ma è un'operazione difficile

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli per rinforzare il proprio reparto difensivo pensa a Massimo Volta, centrale già allenato a Cesena e Perugia. Il calciatore però è legato al club umbro da un contratto importante e il Perugia chiede una cifra piuttosto alta per liberarlo. Lo scrive Padovagoal.it spiegando che per questo l'operazione appare molto complicata e difficilmente potrà andare in porto.