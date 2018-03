Padova, Bonetto: "Rifiutiamo ogni forma di violenza e discriminazione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Padova Roberto Bonetto ha parlato sul sito ufficiale del club commentando gli scontri avvenuti in occasione di Vicenza-Padova e la notizia delle decine di perquisizioni a carico degli ultras biancoscudati: “In merito alle recenti attività di polizia che hanno coinvolto oggi la tifoseria padovana, credo sia opportuno esprimere come Società il nostro rifiuto verso ogni forma di violenza e discriminazione, e ribadire la nostra solidarietà a chi è stato coinvolto negli scontri nell’esercizio delle proprie funzioni. In tempi non sospetti, i tifosi della Tribuna Fattori si sono già presi la responsabilità di quello che è accaduto nel pre partita di Vicenza–Padova tramite un loro comunicato ufficiale, perciò penso che non ci sia null’altro da aggiungere. - continua Bonetto - Sanno che su quella strada noi non li seguiremo, così come non li seguirà la maggior parte dei nostri tifosi. Al contrario, continueremo a credere nello stadio come luogo di incontro e aggregazione e, ribadisco, in questa nostra visione non c’è spazio per la violenza”.