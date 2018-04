Padova, Bonetto: "Stadio nuovo? Può esserci una bella sorpresa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo aver centrato la promozione in Serie B per il Padova arriva il momento di dare una svolta alla questione stadio, tra ristrutturazione dell'Euganeo e la possibilità di un nuovo impianto. Sul tema si è espresso il presidente biancoscudato Roberto Bonetto: "Il nuovo stadio — si legge sul Corriere del Veneto — è un investimento complesso e bisogna creare un ritorno economico per renderlo sostenibile. Se tutto questo sta in piedi si può pensare alla costruzione di un nuovo stadio. Abbiamo un’amministrazione vicina al Padova come quella passata e dobbiamo riuscire a trovare equilibrio fra quello che può fare il Comune e l’investitore privato. Se i numeri tornano, penso che non ci saranno problemi; in caso contrario non se ne farà nulla e sarà un problema del Comune trovare altre soluzioni come l’avvicinamento delle curve. Ma io sono cocciuto: tra due o tre mesi potrebbe esserci una bella sorpresa in vista".