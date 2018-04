Padova, c'è Gastaldello per la prossima stagione. Piace anche De Luca

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere del Veneto scrive delle prime mosse del Padova in vista della prossima stagione, quanto il club patavino giocherà in Serie B vista la promozione già messa in cassaforte. Piace Daniele Gastaldello, difensore del Brescia ex Samp. Il calciatore è padovano e avrebbe manifestato nei giorni scorsi la disponibilità a chiudere la carriera nella squadra della sua città: il difensore ha ancora un ingaggio importante, ma le parti si sono già parlate per capire se si può andare a dama. Piace anche Giuseppe De Luca, attaccante al momento all’Entella e di proprietà dell’Atalanta. La 'zanzara' è un pallino di Bisoli dai tempi di Vicenza, se ne potrebbe riparlare con il club nerazzurro, con cui i rapporti sono eccellenti.