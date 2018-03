Padova, Capello: "Fare punti col Bassano per dare un segnale"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alessandro Capello, attaccante del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Veneto: "Fare risultato a Bassano sarebbe molto importante per noi e anche un segnale per le altre squadre, dimostrando loro che ci siamo e che non abbiamo mollato di un centimetro. Loro sono in forma, all’andata lo erano un po’ meno, ma comunque ci hanno reso dura la vita e lo stesso succederà lunedì. Se sono terzi evidentemente meritano quella posizione, ma noi abbiamo tanta voglia di rifarci. Il duello con la Reggiana? Non so chi abbia più pressioni. Per noi è rimasto quasi tutto uguale, nel senso che siamo sempre in testa e non dobbiamo guardare chi è dietro perché siamo padroni del nostro destino. Bisogna continuare a fare punti e proseguire la strada percorsa prima di Teramo. Sono sempre gli altri che ci devono rincorrere, vincere e vincere ancora".