Padova, chiesti Clemenza e Macek alla Juventus

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Contatti in corso per il mercato fra la Juventus e il neo promosso in Serie B Padova. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com il club biancoscudato avrebbe chiesto alla società bianconera sia Luca Clemenza che Roman Macek. Per il primo, però, c'è la possibilità che l'Ascoli, club dov'è attualmente in prestito, chieda il prolungamento dell'attuale accordo in caso di salvezza.