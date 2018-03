Padova, Cordoba su Conde: "Inizio da predestinato. Ora cerca rilancio"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore e ora procuratore, dalle colonne de Il Mattino di Padova ha parlato di Conrado Conde, fantasista argentino classe '98 arrivato ieri in prova al Padova: “Il ragazzo è alla ricerca di una squadra che possa rilanciare una carriera iniziata da predestinato con il debutto in Coppa d'Argentina a 16 anni con la maglia dell'Instituto de Cordoba. È stato il più giovane esordiente della storia del club argentino, ma poi si è perso fra una lunga serie di infortuni. - continua Cordoba – Ora cerca un riscatto oltreoceano, magari in Italia. È un'operazione in ottica della prossima stagione e alcune squadre, oltre il Padova, mi hanno già chiesto di visionarlo. Resta comunque un'operazione da portare in porto per la prossima stagione”.