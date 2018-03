Padova lanciato verso la B, Gliozzi: "Lasciamo sfogare gli avversari"

Intervistato da Il Gazzettino il centravanti del Padova Ettore Gliozzi, arrivato a gennaio, ha parlato della corsa verso la Serie B tornando sulla vittoria nel derby col Bassano: “In una gara fondamentale per il nostro campionato sono riuscito a dare tutto me stesso e sono felicissimo, sapevamo tutti che ci sarebbe voluto circa un mese prima di essere a regime perché ero reduce da un periodo non felicissimo a Cesena. Mi manca il gol, ma sono sereno perché in campo faccio quello che mi piace per aiutare la squadra e se poi arriverà il momento di segnare meglio, ma quel che conta è fare sempre tre punti. - continua Gliozzi parlando dei rivali per la promozione – Lasciamo sfogare e sperare le altre, noi siamo consapevoli della nostra forza e lo dimostriamo sul campo ogni sabato, questo è un gruppo affiatato a cui manca davvero poco per festeggiare un grande traguardo. E con questo allenatore non credo proprio ci sia il rischio di mollare a livello mentale”.