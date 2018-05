Padova, linea calda col Sassuolo: spuntano Broh e Bandinelli

© foto di Federico Gaetano

L'asse Padova-Sassuolo si potrebbe ulteriormente rafforzare nella prossima stagione, dopo la promozione dei biancoscudati in Serie B. In origine fu il difensore Luca Ravanelli, classe '97, a sbarcare in Veneto dall'Emilia, seguito poi da Ettore Gliozzi, classe 95, a gennaio, con invece il giovane esterno Andrea Cisco, classe '98, acquistato dai neroverdi e lasciato in prestito alla corte di Bisoli. Tutti e tre potrebbero restare ancora al Padova nella prossima stagione: se per il primo e il terzo la questione appare scontata per il centravanti ex Cesena bisogna ancora decidere. Secondo quanto riportato da Padovagoal.it fra le due società si sta parlando anche di altri giocatori: Filippo Bandinelli, centrocampista dalle doti offensive classe '95 ora al Perugia, Jeremie Broh, mediano classe '97 ora al Sudtirol, e Cristian Dell'Orco, difensore classe '94 in forza al Sassuolo. Per i primi due si può trattate, mentre il terzo appare irraggiungibile vista la volontà dei neroverdi di trattenerlo in Serie A.