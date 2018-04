Padova, manovre per la Serie B. Il sogno è Pasquato

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Anche in B il Padova ripartirà dai grandi protagonisti della promozione. Blindato il portiere Bindi e già con il contratto per la prossima stagione i terzini Salviato e Contessa oltre ai centrocampisti Mandorlini e Pulzetti. Da definire i rinnovi di due pilastri come Trevisan (ai dettagli) e Pinzi (da discutere a fine campionato). Gli ottimi rapporti con il Sassuolo dovrebbero portare alle permanenze in prestito dei giovani Ravanelli, Cisco e Gliozzi, tutti di proprietà dei neroverdi. A proposito di under: seguiti i Primavera dell’Inter Lombardoni e Rover. Per la mediana piace Deli del Foggia. In avanti Capello (12 gol) rientrerà al Cagliari per fine prestito, ma non è affatto da escludere il ritorno. Molto dipenderà dalle volontà del club di Giulini. Rinnovo automatico fino al 2020 arrivato con il salto in B per il centravanti Guidone. E proprio davanti la dirigenza padovana piazzerà in estate un grande colpo per la categoria; mentre come fantasista il ritorno di un padovano doc come Pasquato (Legia Varsavia) è molto più di una suggestione.