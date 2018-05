Padova, Merelli: "Vorrei restare, ma dipende dall'Atalanta"

Fonte: Padovacalcio.it

© foto di Giovanni Padovani

Davide Merelli, portiere in forza al Padova ma di proprietà dell'Atalanta, ha parlato anche del suo futuro: "Mentre stavamo festeggiando Zancopè mi ha detto di riposarmi perchè sarebbe toccato a me giocare. Ho controllato le emozioni e ha fatto il bravo (ride). Ero uno dei più scatenati alla festa promozione? Mi piace festeggiare e mi faccio prendere. Io durante la settimana mi vieto di fare festa. Le mie aspettative per il futuro? Vorrei continuare col Padova, stare in B col Padova, ma dipende dall’Atalanta”.