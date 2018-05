Padova, nove innesti per la Serie B: i nomi nel mirino

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'edizione padovana del Corriere del Veneto scrive dei biancoscudati, che attendono la risposta del tecnico Pierpaolo Bisoli in merito al prolungamento. Il giornale scrive che l'idea di partenza del club, se l'allenatore dovesse decidere di restare, sarà ancora il 4-3-1-2 per quanto riguarda il modulo da impiegare nel prossimo campionato di Serie B. Ci sono tanti nomi sul piatto: fra questi Gastaldello e Volta in difesa, Dimitri Bisoli (il figlio di Pierpaolo) per il centrocampo, De Luca e Marilungo per l’attacco. Si vorrebbe confermare gran parte della rosa, con otto o nove innesti in tutto distribuiti tra i vari reparti.