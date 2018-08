Padova, per Russo resta solo il Trapani

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo aver rifiutato le proposte di LR Vicenza Virtus e Casertana per il difensore classe '86 del Padova Michele Russo resta solo un'ipotesi in piedi. Quella che porta al Trapani, che lo aveva già cercato un anno e mezzo fa, e con cui c'è stato già un colloquio nelle ultime ore. Un'ultima occasione per Russo visto che se non dovesse trovare una sistemazione in questi giorni resterebbe fuori lista assieme a Chinellato e Mandorlini (finito nel mirino del Bari in Serie D) fino a gennaio.