Massimiliano Pesenti è uno dei grandi acquisti del Padova in questa sessione estiva appena conclusa. L’ex Pisa in conferenza stampa ha parlato del suo arrivo in Veneto e della sfida a grandi piazze come quelle di Vicenza e Trieste: “Ormai cambio maglia ogni sei mesi, ma spero di rimanere qui il più possibile, mia moglie non ne può più di questi trasferimenti. Prima di venire avevo chiesto qualche consiglio a Minesso che mi ha parlato benissimo della piazza e dei tifosi. A Pisa sono arrivato con la squadra che era decima, ma poi abbiamo fatto un girone di ritorno spettacolare con 20 gare senza sconfitte. - continua Pesenti come riporta Padovagoal.it - Qui ho trovato un gruppo di giocatori molto bravi e penso ci siano grandi possibilità. Ci sono squadre molto più attrezzate di noi come Vicenza e Triestina e ci metto anche la Feralpisalò. Tocca a noi dimostrare quello che valiamo”.