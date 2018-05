Padova, prime mosse per la B: 2 prestiti da rinnovare e 2 rinnovi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova inizia a progettare la prossima stagione in Serie B con l'obiettivo di tenere buona parte della rosa che ha vinto il campionato a partire dai giocatori in prestito: il centrale difensivo Luca Ravanelli, il terzino mancino Eyob Zambataro e l'attaccante Alessandro Capello, capocannoniere dei biancoscudati. Se per i primi due (rispettivamente di proprietà di Sassuolo e Atalanta) la possibilità che restino in Veneto per crescere ancora per il terzo dipende tutto dal destino del Cagliari che in caso di retrocessione potrebbe decidere di trattenere in Sardegna il talentuoso attaccante. Lo ha spiegato il direttore generale del club patavino Giorgio Zamuner a Il Mattino di Padova aprendo anche a due rinnovi e delineando le linee guida del prossimo mercato: “I rinnovi di Trevisan e Pinzi? Al primo la cosa è già stata promessa, sul secondo l'idea è quella di confermarlo, ne parlerà con Bisoli. - continua il dg - Vorremmo inoltre qualche giocatore di categoria che conosce la B avendoci giocato tre o quattro anni, non necessariamente giocatori molto esperti perché quelli già li abbiamo”.