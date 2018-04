Padova, rinnovo per Zamuner. Su Bisoli c'è l'ombra del Brescia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Corriere del Veneto scrive del Padova e delle strategie del club neopromosso in Serie B per la prossima stagione. La priorità è il rinnovo di Giorgio Zamuner, che verrà formalizzato nei prossimi giorni. Il tecnico Pierpaolo Bisoli, l’estate scorsa, aveva firmato un contratto biennale e l’intero staff è già blindato. Al momento non si vedono motivi plausibili di un possibile divorzio con l’allenatore, anche se c'è la corte del Brescia di Massimo Cellino. Il rapporti tra i due è di vecchia data e nelle rondinelle gioca Dimitri, il figlio del tecnico. Sembra, da parte del Brescia, che nelle scorse settimane una telefonata a Bisoli sia stata fatta.