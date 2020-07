Padova, Sogliano conferma: "Con Mandorlini rapporti ottimi. Avanti insieme"

Sean Sogliano, direttore sportivo del Padova, è intervenuto a PadovaSport tornando sull'eliminazione ai playoff per mano della Juventus U23. "Siamo molto arrabbiati e delusi, la partita è girata male per colpa nostra, potevamo passare il turno. Nel secondo tempo, dopo il primo gol subito, abbiamo reagito in modo confuso, a livello nervoso e fisico ci siamo spenti. Chiaro che tutti ci aspettavamo di più, certo non pensavamo di uscire così. Mandorlini era molto arrabbiato, ma è normale che sia così. Questi play-off però possono riservare sorprese, vedi il Carpi in casa con il Novara. Non esistono favoriti, forse gli unici che hanno qualche chances in più sono quelli che entrano da secondi in classifica perché hanno alle spalle meno partite”.

Un punto sul futuro. “Non abbiamo ancora parlato del futuro, dopo che finisce una stagione non si può ripartire meccanicamente dopo qualche giorno per pensare alla prossima. Ci vuole un po’ di tempo per recuperare energie nervose e capire cosa è stato fatto di buono e cosa non è andato per il verso giusto. Anche per Mandorlini è così. Sarà la prima persona con cui parleremo. Ma bisogna essere lucidi nelle scelte, quindi facciamo passare qualche giorno ancora. I rapporti comunque sono ottimi, e credo proprio che si andrà avanti insieme”.