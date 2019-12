© foto di Federico De Luca

Il Padova rallenta, pareggiando in casa del Gubbio, e ne approfitta il Vicenza, capolista del girone B di Serie C, per allungare a più sei proprio sui bianco-scudati. Nonostante ciò, l'allenatore dei patavini, Salvatore Sullo, invita alla calma: Dobbiamo continuare a lavorare e fare più punti possibili, la classifica la guarderemo solo quando mancheranno cinque-sei partite. So che ci sono delle aspettative, ma è necessario fare così", le riflessioni riprese da TuttoC.com.