Padova, trovato l'accordo per Zambataro con l'Atalanta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova nella giornata di oggi ha trovato l'accordo con l'Atalanta per il rinnovo del prestito di Eyob Zambataro, esterno mancino classe '98 che in questa stagione ha collezionato 11 presenze coi biancoscudati. Lo riporta Padovagoal.it spiegando che invece per le punte Guido Marilungo e Giuseppe De Luca tutto resta in fase di stallo perché le richieste avanzate sono giudicate troppo elevate.