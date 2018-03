Padova, Zamuner: "Il nostro campionato è tutt'altro che finito"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Zamuner, dg del Padova, ha sfruttato il turno di riposo della sua squadra per andare a vedere dal vivo la Reggiana secondo in classifica contro il Gubbio: "Ho visto una buona Reggiana - si legge sul Mattino di Padova -, che ha vinto meritatamente. Pur senza schiacciare gli avversari e rischiando di riaprire la gara negli ultimi minuti, i granata hanno sofferto poco. Per il resto, gli altri risultati erano quelli che bene o male mi aspettavo, a parte la sconfitta del Mestre a Ravenna. Il Bassano ha confermato il proprio momento di forma vincendo a Meda, mentre presumevo che non sarebbe stato facile per la Sambenedettese in casa del Fano. Questo pareggio, unito al capitombolo del Mestre, dimostra come sia difficile andare a far risultato su tutti i campi.Questa giornata, in cui abbiamo riposato, ci deve far capire una volta di più che il campionato non è finito e non sarà terminato nemmeno se infileremo un’altra serie di tre o quattro risultati utili consecutivi. Il percorso è lungo e pieno di insidie, ma dipende tutto da noi, siamo pronti ed attrezzati alla battaglia".