Padova, Zamuner: "Vogliamo la B con la Fermana"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Zamuner, direttore generale del Padova, spiega alla Gazzetta di Reggio quanta voglia ci sia di vincere il campionato di Serie C: "Vogliamo chiudere la pratica il prima possibile, sappiamo che domenica non sarà facile, la Fermana è squadra ostica, specie sul suo campo e ne sa qualcosa anche la Reggiana, necessita di qualche punto per la salvezza matematica. Mal che vada, a Reggio ci resta in canna un'altra cartuccia. Il club granata forse ultimamente ha risentito della lunga rincorsa: noi sappiamo che abbiamo un discreto vantaggio ma non dobbiamo mollare pensando che ormai sia fatta".