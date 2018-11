Paganese, Accardi: "De Sanzo è l'allenatore giusto per noi"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il direttore sportivo della Paganese Guglielmo Accardi ha parlato in sede di presentazione del neo mister Fabio De Sanzo, che torna alla guida dei campani dopo oltre 10 anni: “Crediamo che Fabio per quella che era stata la sua esperienza, fosse l'allenatore giusto per questa squadra. Quando si cambia un tecnico non fa mai piacere. Ci auguriamo che De Sanzo abbiamo quel pizzico di fortuna in più che Luca Fusco non ha avuto. - continua Accardi come riporta Tuttoc.com - Da parte nostra abbiamo ritenuto giusto dare al precedente tecnico il margine di tempo necessario per provare le sue idee. Quando però abbiamo visto che la squadra andava verso un appiattimento di motivazioni, abbiamo valutato il momento come giusto per provare a dare una scossa”.