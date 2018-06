Paganese, Bocchetti: "Le squadre C impatteranno positivamente"

© foto di Lorenzo Ansaldi

Antonio Bocchetti, direttore sportivo della Paganese, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com allo stadio "Adriatico" di Pescara in occasione della finale playoff, ha dichiarato:

Da lunedì si delinea in parte la nuova Serie C.

"Aspettiamo il 30 di giugno perché potrebbe esserci qualche sorpresa. Spero comunque che si iscrivano tutte le squadre, perché secondo la Serie C è un campionato fondamentale anche per far crescere i giovani".

A tal proposito, come impatterà l'inserimento delle squadre B?

"Secondo me positivamente, non so quali club parteciperanno. Ma credo sia sicuramente positiva perché tanti giovani non verranno lasciati per strada ma valorizzati e questo farà bene a tutto il calcio italiano".