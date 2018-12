Paganese, Cesaretti e Piana evitano la sconfitta col Matera - Top & Flop

Paganese - Matera 2-2

Cesaretti della Paganese

Partita dalle emozioni infinite. L'inizio della Paganese è da incubo. Il Matera passeggia e segna due gol, prima va in gol Risaliti, dopo raddoppia con Tricarico. Tutto compromesso, almeno all'apparenza. Dopo una ventina di minuti nei quali la Paganese si dimentica di essere in campo, favorendo un monologo lucano che consente alla truppa di Imbimbo di portarsi sul doppio vantaggio, ecco la reazione dei locali, che trovano l'uomo chiave in Cesaretti (nella foto). Ultima parte di frazione giocata in modo equilibrato. Nella ripresa, ecco il carattere che De Sanzo voleva. Pur in 10 per l'espulsione di Diop, la Paganese trova la forza di pareggiare con Piana, di stringere i denti e di resistere fino alla fine al forcing di un Matera che per volume di gioco e occasioni avrebbe meritato l'intera posta in palio.

Tabellino della gara

PAGANESE (4-3-1-2): Santopadre 6,5; Tazza 6, Piana 6,5, Diop 5, Della Corte 6; Carotenuto 6 Sapone 6, Gori 5,5 (59′ Punzi 6); Scarpa 6; Parigi 6 (73′ Cappiello sv), Cesaretti 7. A disposizione: Galli, Cappa, Gaeta, Garofalo Della Morte, Amadio, Alberti, Longo, Gargiulo. Allenatore De Sanzo 6

MATERA (4-3-1-2): Farroni 6; Risaliti 6,5 Stendardo 6,5, Auriletto 6, Sepe 6; Triarico 6,5, Grieco 6(86′ Garufo sv), Ricci 6 (74′ Casiello sv); Bangu 5,5 (65′ Dammacco 5,5); Scaringella 6 (74′ Galdean sv), Corado 7. A disposizione: Guarnone, Milizia, Corso, Lorefice, Sgambati. Allenatore: Imbimbo 5,5

ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto 4,5

MARCATORI: 2′ Risaliti (M), 18′ Triarico (M), 26′ Cesaretti (P), 59′ Piana (P)

NOTE: Ammoniti Grieco, Bangu, Scaringella, Galdean (M). Espulso Diop (P) al 10' st per fallo da ltimo uomo. Rec. 1'pt, 4'st.

Top & Flop

Top

Cesaretti (Paganese) - Grazie a lui la Paganese rimane in partita, oltre al gol tanto sacrificio ed esperienza al servizio di una squadra piena di problemi e di lacune.

Corado (Matera) - Non segna ma è fondamentale per tutte le manovre offensive dei suoi, potenzialità tecniche notevoli anche se non espresse ancora in pieno

Flop

Diop (Paganese) - L'espulsione poteva compromettere partita e futuro della squadra, alla fine macchia solo la sua prestazione, caratterizzata da troppi interventi scomposti.

Bangu (Matera) - Il suo muoversi tra le linee dovrebbe essere imprevedibile ma risulta fin troppo previdibile per le contromisure degli avversari.