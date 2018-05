Paganese, da giovedì in ritiro a Serino

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Come annunciato dal tecnico Fabio De Sanzo nel post gara di Fondi, la Paganese andrà in ritiro per preparare il match di ritorno play-out contro la squadra di Pasquale Luiso, in programma sabato 26 al Torre (ore 17). Giovedì, infatti, il gruppo partirà per Serino, in Irpinia, dopo aver sostenuto mercoledì pomeriggio l'ultimo allenamento a Mercato San Severino. Da valutare solo le condizioni di Gomis, fermo da tempo per un problema muscolare e indisponibile sabato scorso al Purificato, ma c'è ottimismo circa il suo recupero. Poi tutti a disposizione del tecnico azzurrostellato, a parte i lungodegenti Fabinho e Baccolo.