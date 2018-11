Paganese, De Sanzo: "Lodevole il carattere, ma in futuro pretendo di più"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

La Paganese esce dal Pinto di Caserta con un'altra batosta al termine del terzo derby stagionale, dopo la sconfitta con la Juve Stabia e il pari con la Cavese al Torre. La Casertana vince 4-1 un match senza storia (D'Angelo e Alfageme nel primo tempo, tris De Marco prima del gol di Cappiello e del poker di Castaldo su rigore), nonostante il buon inizio azzurrostellato e una occasione ghiotta sprecata da Parigi sullo 0-0. Segnali incoraggianti dal punto di vista del carattere, secondo il tecnico della Paganese Fabio De Sanzo, ma tante le ingenuità che hanno condannato la squadra. "Era una partita proibitiva per noi, ma devo dire che nei primi 20 minuti abbiamo avuto due buone occasioni - le sue parole -. Già ce ne capitano poche, quando succede dobbiamo concretizzarle. Magari staremmo parlando di un'altra gara. Non posso rimproverare nulla a nessuno, anche perché avevamo di fronte un avversario del quale non stiamo ad elencare la rosa a disposizione. E' stata una buona prova di carattere e il rigore del 4-1 mi sembra sia stato concesso in modo un po' leggero. Ho visto questo dalla panchina, poi potrei anche sbagliare. Tuttavia pretendo di più e voglio che si perdano meno contrasti. Perdere a Caserta ci sta, ma questa deve essere la nostra forza. E le occasioni che ci capitano vanno sfruttate. La leggerezza sulle palle inattive? Ho lavorato tanto su questo aspetto. Si sa che a volte siamo ingenui. Ma ripeto, sono contento per la prestazione dei ragazzi, meno per il risultato che comunque è stato troppo pesante".