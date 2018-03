Paganese, De Sanzo: "Orgoglioso di questa squadra. Così ci salveremo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La sconfitta casalinga col Siracusa (1-2) spezza il ciclo positivo culminato nei cinque punti conquistati tra le trasferte di Brindisi (Virtus Francavilla) e Monopoli e la sonante vittoria al Torre col Rende. E' comunque una Paganese rinata, che anche coi siciliani ha gettato il cuore oltre l'ostacolo giocandosela alla pari con un avversario più quotato. Ora c'è attesa per le gare di domani delle dirette concorrenti: Reggina (al Granillo con la Casertana), Racing Fondi (al Purificato col Cosenza) e Fidelis Andria (trasferta a Lecce). Gli azzurrostellati, insomma, potrebbero salvaguardare il quartultimo posto che, al momento attuale, significherebbe salvezza diretta. E il tecnico Fabio De Sanzo, al termine del match con gli aretusei, non manca di complimentarsi coi suoi per la prova di coraggio offerta contro un avversario che attualmente si trova a ridosso della grandi.

SCONFITTA A TESTA ALTA - "Negli spogliatoi, a fine gara, ho detto ai ragazzi che sono una grande squadra. Ho detto loro che devono alzare la testa e che, se in futuro combatteranno così come hanno fatto col Siracusa, ci salveremo sicuramente. Questa era la risposta che volevo, al di là di una sconfitta che comunque non meritavamo. Questa partita mi ha fatto capire che ho una grossa squadra tra le mani. Sono sfide così che ti fanno valutare realmente le capacità di un gruppo. Quante volte abbiamo perso in casa e si diceva che era una squadra senz'anima: bene, oggi questa Paganese ha cuore ed anima. E sa giocare al calcio. Ci sono tutte le potenzialità per continuare bene. Non ho nulla da rimproverare ai miei. Potevamo certamente evitare entrambi i gol, ma poi la reazione l'ho vista e avremmo potuto fare il 2-2. Ho visto cattiveria e voglia di giocare. Abbiamo avuto comunque 4-5 occasioni limpide, compresa una traversa. Non posso che essere contento. Mancava Scarpa ma i suoi compagni non lo hanno fatto rimpiangere".

MODIFICHE TATTICHE - "Dopo il 2-1 ci siamo messi con tre attaccanti e un trequartista. Ma non è stato un assalto casuale, bensì qualcosa di studiato a tavolino. Si è sbagliato a volte l'ultimo passaggio ma non dimentichiamo che di fronte avevamo una squadra costruita intorno a grandi giocatori. Bastava leggere la panchina, composta da tanti elementi di categoria. L'hanno dimostrato anche con noi, sfruttando al massimo le loro occasioni. Non posso soffermarmi sugli errori: dico sempre ai ragazzi che chi non sbaglia non migliora mai. Ora magari abbiamo meno tempo per sbagliare ma lo dico con tutto il cuore sperando di essere creduto: sono davvero soddisfatto del mio gruppo".

VERSO CATANIA - "Sono partite che si preparano da sole. Anzi, dovrò cercare di smorzare l'eccessivo agonismo".