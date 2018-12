Paganese, De Sanzo: "Pari positivo. In futuro potrei cambiare modulo"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Una punizione chirurgica di capitan Scarpa nella ripresa salva la Paganese da un altro scivolone casalingo (1-1). Il 10 azzurrostellato si ripete dopo il centro di due settimane prima contro la Cavese e costringe la Vibonese al pari quando i calabresi sembravano poter gestire il match senza correre grossi pericoli. Nel finale la possibilità di un ribaltone clamoroso, con un'occasione sciupata da Alberti, e un risultato di parità tutto sommato giusto.

L'ANALISI - "E' stata una partita strana, contro una squadra comunque forte. Di buono c'è stata la reazione avuta nel secondo tempo: quando ho inserito la terza punta (Alberti, ndr), siamo andati meglio. Ho visto una squadra impaurita nel primo tempo, ma rispetto alle altre partite abbiamo limitato le ingenuità. E' brutto che ti puniscono quando ne fai una, ma stiamo lavorando sulla testa e sulla convinzione di questi ragazzi. La Vibonese poteva andare sul 2-0 in un paio di circostanze e alla fine sono contento per come è andata. Anche noi comunque abbiamo avuto la palla del 2-1. In definitiva, mi tengo stretto questo pari e andiamo avanti".

SU UN POSSIBILE CAMBIO MODULO DAL 3-5-2- "E' una situazione che sto valutando. Magari solo leggendo la partita capisci se possiamo osare o meno. Oggi ho azzardato ed è andata bene. Adesso è importante recuperare alcuni giocatori: ho Parigi e Acampora fuori e domenica non avrò Piana. Ma è un'ipotesi che non scarto. In casa voglio osare di più e potrei anche utilizzare un trequartista dietro le due punte. Voglio dare ai ragazzi coraggio e fiducia nelle loro possibilità. Anche se non è detto che si vincano le partite mettendo per forza più attaccanti. Fatto sta che quando siamo passati a quattro, abbiamo sofferto di meno, Voglio una squadra sfrontata, che giochi sempre per vincere. Devo inculcare questa mentalità al gruppo".

RIPRESA POSITIVA - "Siamo stati più tosti, concentrati e disinibiti. Ci siamo ricompattati, giocando da gruppo ed arrivando primi nei contrasti. E loro non hanno giocato in modo così facile come nel primo tempo, quando eravamo troppo timorosi. E non ne capisco il motivo. Non pressavamo bene, non accorciavamo adeguatamente ed attaccavamo scollati. Loro invece non avevano paura di giocare, anche per via di una maggiore tranquillità mentale. Ci mettevano in difficoltà col loro palleggio e verticalizzavano bene. E va elogiato anche il nostro portiere. Ma alla fine i miei ragazzi si sono meritati questo pareggio. E resta un rigore dubbio non concesso nel primo tempo, con una possibile espulsione susseguente, anche se questo non vuole essere un appiglio. In futuro, comunque, voglio vedere una squadra tranquilla: magari una vittoria può motivarci di più e speriamo arrivi quanto prima. Vedo tanta voglia e tanto impegno. Dai miei ragazzi pretendo che non si fermino e non si abbattano mai".

SU CESARETTI - "Conosco le sue doti umane e tecniche. Io lo vedo motivato e al centro del gioco, è un leader. Mi aspetto solo cose positive da lui. Mi è sembrato attivo e ha giocato molto per la squadra. Insieme a Scarpa è il nostro valore aggiunto".